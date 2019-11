Gerestaureerde toren prijkt weer op Strokapel Wouter Demuynck

26 november 2019

19u03 6 Herselt De Strokapel in Ramsel (Herselt) heeft sinds dinsdag zijn drie meter hoge toren terug. Met een kraan werd de volledig gerestaureerde toren ‘s middags weer op zijn plaats gezet.

De renovatiewerken aan de Strokapel gingen eind 2017 van start. Dat was broodnodig, want het gebouw bevond zich in erbarmelijke staat. De werken aan de buitenkant zijn bijna voltooid en daarbij kon uiteraard niet de iconische toren ontbreken. Een kraan kweet zich van het huzarenstukje door de toren weer op zijn plaats te zetten.

Dopen en trouwen

Na het terugplaatsen van de toren en de afwerking van de buitenkant wordt de kapel binnenin verder gerenoveerd. Tegen eind mei 2020 zou de Strokapel terug in zijn glorie hersteld moeten zijn. De totale kostprijs van de restauratie bedraagt 1,2 miljoen euro.

De kapel is sterk verbonden met de Ramselse gemeenschap, aangezien velen van hen er gedoopt werden of getrouwd zijn. Dankzij de restauratie zal die traditie zich verder kunnen zetten. De kapel zal eveneens een plaats voor cultuur en rust worden in het Merode-gebied.

Moedermaagd

De Strokapel staat al meer dan drie eeuwen in Ramsel en werd opgericht om de Moedermaagd te eren. Op een dag hing een onbekende een beeldje van Maria in een eik. Al snel werd het beeldje vereerd en werd er gesproken over de vele wonderen die Maria daar zou verrichten. Om het Mariabeeldje tegen weer en wind te beschermen, bouwden de inwoners van Ramsel omstreeks 1662 al vlug een klein en primitief houten kapelletje.

Het houten gebouwtje werd in de 18de eeuw vervangen door een stenen kapel. Het strodak bleef evenwel behouden, vandaar de benaming Strokapel. De kapel werd in 1788 vergroot om tijdelijk dienst te doen als parochiekerk, omdat de Sint-Hubertuskerk toen verbouwd werd. De huidige vorm van de Strokapel dateert uit die tijd.