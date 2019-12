Gerenoveerde Kerstkroeg steunt vijf goede doelen Wouter Demuynck

19 december 2019

14u16 15 Herselt Op vrijdag opent de Kerstkroeg, vlak naast de kerk in Herselt-centrum gelegen, weer de deuren. Naar jaarlijkse traditie steunen de vrijwilligers vijf goede doelen.

De Kerstkroeg gaat al een hele tijd mee en was dringend aan renovatie toe. De vrijwilligers staken daarom het dak, de buitenmuren en de inkomhal in een nieuw jasje. Nu die renovatie achter de rug is, is de Kerstkroeg helemaal klaar om vrijdag weer te openen. Tot zaterdag 4 januari kan je er dagelijks van 14 tot 2 uur terecht voor een drankje voor het goede doel. Op 31 december is er een rustdag voor de vrijwilligers, die dagelijks in ploegen van zo’n tien mensen voor de bediening zorgen.

Vijf goede doelen

De opbrengst van de Kerstkroeg gaat naar vijf goede doelen. Techniekers zonder Grenzen uit Westerlo is een initiatief waarbij geëngageerde technici hun vaardigheden ter beschikking stellen voor projecten in België of Afrika, ‘t Perdje uit Geel-Zammel zorgt ervoor dat mensen met een (mentale) beperking kennis kunnen maken met paardrijden.

Op de Spiegel is een vzw met roots in Kasterlee die erkende vluchtelingen in heel Vlaanderen een kans wil geven op een zelfstandig bestaan en De Vlonder in Boechout is een ontmoetingscentrum voor psychisch kwetsbare mensen. Ten slotte verenigt Sleutel voor Palestina mensen uit Herselt, Westerlo, Leuven en Geel en werkt het specifieke projecten uit in Palestijnse vluchtelingen- en bedoeïenenkampen. De kerstkroeg wordt hiervoor even kerstrestaurant op zondag 22 en maandag 23 december.