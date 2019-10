Gerenommeerde sopraan Anneke Luyten brengt Vlaamse liederen in kerk van Bergom Wouter Demuynck

25 oktober 2019

15u15 4 Herselt In het kader van ‘CC De Kerken’, dat de kerken van Herselt de komende maanden openstelt voor culturele en spirituele activiteiten, treedt sopraan Anneke Luyten uit Bergom (Herselt) op zaterdag 26 oktober op in de kerk van Bergom. Onder begeleiding van de piano van Tom Hermans zingt zij Vlaamse liederen.

Anneke Luyten is een internationaal gerenommeerde sopraan die eerder in de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd stond en in het operagebouw van Straatsburg heeft opgetreden. In de kerk van Bergom treedt zij samen met Tom Hermans op, die haar begeleidt met de piano. Anneke Luyten zal onder meer teksten van Guido Gezelle, Alica Nahon en Hubert Melis zingen.

De deuren van de kerk openen om 20 uur, de kaarten van 12 euro zijn ook nog ter plaatse te koop.