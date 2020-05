Exclusief voor abonnees Gemeenteraad keurt opheffing van dubbelrichtingsfietspad in Bergom, amper enkele weken na aanleg, goed door afwezigheid van twee meerderheidsraadsleden Wouter Demuynck

28 mei 2020

19u03 0 Herselt De digitale gemeenteraad van Herselt kende maandagavond een opmerkelijke afloop. Twee raadsleden van meerderheidspartij N-VA waren even - door technische problemen, zo meldde de partij achteraf - afwezig tijdens een stemming. Oppositiepartij CD&V+2230 slaagde er zo in haar agendapunt, dat stelt om het afgescheiden dubbelrichtingsfietspad in Hoge Dreef in Bergom op te heffen en van de straat een fietsstraat te maken, te laten goedkeuren. Saillant detail: het betreffende fietspad werd amper enkele weken geleden aangelegd.

Het was al na middernacht toen oppositieraadslid Luc Peetermans (CD&V+2230) zijn agendapunt over de schoolomgeving in deelgemeente Bergom te berde bracht. Hij pleitte ervoor om het dubbelrichtingsfietspad langs de basisschool in Hoge Dreef op te heffen en van de straat een fietsstraat te maken.

“De recente veranderingen hebben het er allesbehalve veiliger gemaakt. Ter hoogte van het kerkplein stopt het fietspad opeens en is er niets voorzien om over te steken, terwijl kruispunten net de belangrijkste plaats zijn om zulke stroken te plaatsen”, stak de gewezen burgemeester van wal.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen