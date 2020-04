Gemeente Herselt gaat sneller van start met e-loket Wouter Demuynck

08 april 2020

16u24 1 Herselt Sinds deze week is op de website van de gemeente Herselt het e-loket beschikbaar. Dat zat er sowieso al aan te komen, maar nu de dienstverlening op het gemeentehuis door de coronamaatregelen grotendeels is weggevallen staken de diensten een tandje bij.

Op het digitaal loket kunnen de inwoners met enkele muisklikken hun adreswijziging aanvragen, heel wat aangiftes doen of attesten opvragen. Het enige wat ze hiervoor nodig hebben, is een kaartlezer, token of de app ItsMe. Inwoners van Herselt hoeven daarvoor dus vanaf nu hun ‘kot’ niet meer uit te komen.

Het gemeentebestuur biedt in deze tijden van corona nog allerlei diensten aan, zoals warme maaltijdbedeling of gezinszorg voor kwetsbare personen, senioren en mindervaliden. Inwoners die nood hebben aan een babbel of luisterend oor kunnen bellen naar de personeelsleden die ‘Herselt Babbelt’ elke voormiddag bemannen via 014/54.89.91.

Hoge nood aan babbels

“We bellen al onze cliënten en 80-plussers ook preventief op”, vertelt schepen van Welzijn Elke Verlinden (Mensen met Mensen). “De mensen bellen nog niet zo vaak uit zichzelf maar als we hen opbellen merken we aan de lengte van de telefoongesprekken dat de nood aan een babbel toch hoog is en dat er grote angst heerst bij deze mensen. Het zal wel even duren voor we iedereen hebben opgebeld maar zo houden we de vinger aan de pols en krijgen we een goede indicatie van wat de noden zijn en kunnen we daar op inspelen.”