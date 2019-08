Fietsster (88) gewond na aanrijding met kind (8) Jef Van Nooten

07 augustus 2019

Een 88-jarige vrouw is dinsdagnamiddag rond 16.20 uur gewond geraakt op de Kapelleweg in Ramsel (Herselt). De vrouw uit Aarschot was op weg met haar fiets toen ze tegen een 8-jarig kind uit Hulshout botste. Het kind bleef ongedeerd, maar de fietsster kwam ten val. Ze is gewond, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.