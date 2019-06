Fietser gewond na val over stapel stenen JVN

21 juni 2019

Een 39-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt op de Herentalsesteenweg in Herselt. De man reed met zijn fiets op het fietspad toen hij verrast werd door een stapel klinkers op het fietspad. De fietser kwam ten val. Hij liep lichte verwondingen op.