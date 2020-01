Fietser gewond na val met andere fietser Jef Van Nooten

17 januari 2020

13u52 0

Twee fietsers zijn donderdag rond 16 uur ten val gekomen op de Diestsebaan in Herselt. Dat gebeurde nadat de fietsers in elkaar waren gehaakt. Eén 63-jarige man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na verzorging mocht hij terug naar huis.