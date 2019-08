Fietseling trekt opnieuw toeristische kaart Wouter Demuynck

07 augustus 2019

16u13 1 Herselt De gemeenten Herselt, Begijnendijk en Tremelo organiseren op zondag 11 augustus een nieuwe editie van de Fietseling. Na het succes van het concept van vorig jaar zet de organisatie opnieuw in op fietsen, beleven en feesten. De deelnemers zullen weer kunnen genieten van rustige fietsroutes langs toeristische plekjes.

De nieuwe fietsroutes werden samengesteld aan de hand van een uitgebreid aanbod aan toeristische trekpleisters en animatie. Zo wordt dit jaar een unieke route van 80 km bewegwijzerd om volop de toeristische kaart te trekken. Die route wordt ook gebruikt als basis voor bijna alle kortere routes van 60, 40 en 20 km, zodat de toeristische trekpleisters rijkelijk aan bod komen.

Zo kan je onder meer een bezoek brengen aan het Sven Nys Cycling Center of het Damiaanmuseum in Tremelo, de festivalweide en het bezoekerscentrum Rock Werchter X of de streekproductenmarkt en het kindercrossparcours in de Klokkenkuil in Herselt. Na het behalen van de eindmeet kan je de dag op alle hoofdstartplaatsen feestelijk afsluiten met kinderanimatie en een aantal optredens.

Inschrijven en vrij starten kan vanaf 7 uur in het centrum van Begijnendijk, Herselt, Ramsel en Tremelo. De deelnameprijs bedraagt 5 euro, inclusief verzekering, optredens, animatie, bezoek aan belevingscentra en activiteiten, fietshersteldienst en -oplaadpunt, een drankje en een tombolalot dat kans geeft op mooie prijzen. Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis, maar moeten wel ingeschreven worden.