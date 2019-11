Ex-burgemeester heropent De Bedstee met nieuw concept: “Met korting van 25% verwacht ik meer omzet te genereren” Wouter Demuynck

11 november 2019

20u04 0 Herselt Slechts enkele maanden na de sluiting van beddenwinkel De Bedstee, maakt de zaak komende vrijdag op een nieuwe locatie in het centrum een doorstart met een vernieuw concept. Gewezen burgemeester Luc Peetermans, die De Bedstee destijds met zijn vrouw Patricia Heymans uit de grond stampte, ziet zijn nieuwe winkel als de gulden middenweg tussen een klassieke handelszaak en een webshop.

Luc Peetermans combineerde tot 2009 zijn job als burgemeester met die van zaakvoerder van De Bedstee samen met zijn vrouw Patricia Heymans. Die combinatie bleek niet meer mogelijk toen hij dat jaar ook nog eens federaal parlementslid werd en dus stapte Peetermans uit de zaak. Afgelopen zomer besloot ook Heymans een streep te zetten achter De Bedstee in Dorp. “Medewerker Jef ging op pensioen en Sophie ging elders aan de slag. Ze zag het niet meer zitten om iemand nieuw op te leren en opnieuw te investeren. Daarom trok Patricia eind juli de deur van De Bedstee achter zich dicht.” In het pand in Dorp is nu de kledingzaak Dota Fashion gevestigd.

Uitverkoop

Intussen is Peetermans (CD&V+2230) na 30 jaar burgemeesterschap sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen geen burgemeester meer. Hij leidde de uitverkoop van De Bedstee in goede banen en dat smaakte naar meer. “Ik had tien jaar niet in het wereldje gezeten, maar ik had het toch vrij snel weer onder de knie aangezien ik de zaak destijds zelf had opgestart. Tijdens de uitverkoop schrok ik ervan hoeveel mensen zelfs voor een prijsverschil van 20 euro alles zelf kwamen ophalen.”

Met de korting van 25% verwacht ik meer omzet te genereren. Het is een grote uitdaging die ik graag aanga.” Luc Peetermans

Gulden middenweg tussen handelszaak en webshop

Het overtuigde Peetermans om De Bedstee herop te starten met een vernieuwd concept, dat het midden houdt tussen een klassieke handelszaak en een webshop. Op de webshop kunnen klanten de prijzen bekijken om daarna ter plaatse de bedden te komen uittesten in een showroom. Daarvoor kocht Peetermans een pand op de hoek van Dorp en Dieperstraat, vlakbij de kerk en het gemeentehuis waar hij 30 jaar werkte als burgemeester. “De Bedstee werkt nu zonder personeel, met een kleinere maar prima gelegen showroom en met beperkte transportkosten en openingsuren. Die besparingen worden volledig verrekend in de verkoopprijs, die ik met 25% kan laten dalen ten opzichte van de normale catalogusprijzen. Met die korting verwacht ik meer omzet te genereren. Het is een grote uitdaging die ik graag aanga.” Peetermans zal deze keer de zaak alleen uitbaten, al zijn echtgenote bij aankopen wel nog advies verlenen.

Breed gamma

Even speelde Peetermans met het idee om in de energiesector iets te doen, maar uiteindelijk nam de passie voor zijn oude liefde toch de bovenhand. “Een matras kan voor zoveel verschil zorgen. Als je iemand, die al lang niet meer fatsoenlijk slaapt, een bepaald bed aanraadt waar die helemaal van opbeurt, dan geeft dat veel voldoening. Ons gamma zal vrij breed zijn, met als paradepaardjes de triple-comfortmatrassen en de ergonomische relaxzetels. Hoofdkussens en matrassen kunnen mits afspraak nog steeds op proef genomen worden. We streven er ook naar duurzame producten te verkopen. Het duurt dan wel een tijdje alvorens de klanten terugkomen, maar we rekenen erop dat de gemiddelde klant drie klanten doorstuurt. Door de prijzen van de producten online te plaatsen, hopen we dat we bij de mensen de vrees weghalen dat we een dure winkel zijn.”

Onregelmatige openingsuren

Initieel was het de bedoeling om enkel de ruimtes op de eerste en tweede verdieping als testruimte voor De Bedstee te gebruiken, zodat het gelijkvloers en de tuin benut zouden kunnen worden door iemand die er een koffiehuis zou willen inrichten. Het pand zal voorlopig echter volledig dienst doen als showroom. Vrijdag opent De Bedstee officieel, maar de openingsuren zullen wel onregelmatig zijn. Op vrijdag 15 november is de zaak geopend van 14 tot 19 uur, op 16, 17, 23 en 24 november is dat doorlopend van 10 tot 17 uur. Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 november is de zaak ook geopend van 14 tot 19 uur. “Voor slaapcomfort kopen mensen seizoensgericht. Vanaf februari ebt de interesse weg. Als de vraag minder wordt, zullen de openingsuren ook minder worden.” Er wordt dan ook aangeraden om de openingsuren op de website in het oog te houden. Een afspraak maken is wel altijd mogelijk via 014/54.55.11.