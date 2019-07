Erwin Vermeulen van Bierfirma Stanneman: “We broeden op een vierde bier maar dat is nog geheim” ZOMERREEKS. Microbrouwerijen Toon Verheijen

15u09 0 Herselt De zomer, dat is een fris glas bier op ons terras. Steeds vaker wordt dat bier gebrouwen in een zogenaamde microbrouwerij door erg gepassioneerde liefhebbers. Wij trekken een hele zomer langs de opvallendste microbrouwerijen van de streek. Deze week: bierfirma Stanneman uit Herselt. Bedacht en geproefd in eigen huis, gebrouwen door een grotere brouwerij. Gedronken en goedgekeurd: Stanneman Blond, Bruin en de ultieme parel: de Silent Killer.

Ze begonnen er ooit aan met vier aan de toog. Waar kan het verhaal van een bier beter beginnen. Maar vier, werden er drie, later twee en uiteindelijk bleef Erwin Vermeulen alleen over. Maar het brouwvirus liet hem nooit meer los.

Het resultaat is een blonde Stanneman, een bruine variant en een absolute smaakbom Stanneman Silent Killer. Een zware klepper van 13 graden. “Ik weet nog hoe ik in mijn eigen tuinhuis tientallen brouwsels de revue liet passeren vooraleer ik dacht: met deze durf ik het”, vertelde Erwin Vermeulen ons op een bierfestival in de zomer van 2017 in Olen.

Steun van vrouw Anja

Hij presenteerde toen met trots de blonde en de bruine versie van zijn Stanneman, een bier genoemd naar zijn zoon Stan. Een bier waar hij met de blonde versie links en rechts al wel wat prijzen had gewonnen. “Ik heb nooit spijt gehad dat ik mijn passie alleen heb voortgezet. Al is alleen een meer dan groot woord. Mijn partner Anja staat honderd procent achter me. Zonder haar zou ik het ook nooit kunnen. Zoals het recente Zythosfestival (het mekka voor de bierliefhebber, red). Ik ging kort voordien door mijn rug en mijn vrouw heeft alles dat weekend moeten rechtzetten. En ze deed het met verve. Ons bier belandde er zelfs in de top tien van beste bieren.”

Ambitie

Erwin Vermeulen bedenkt nog altijd alles in zijn eigen hoofd en probeert het uit in zijn bescheiden installatie thuis. Eens het op punt staat, trekt hij naar een grotere brouwerij. Tot voorkort Pirlot in Zandhoven, maar binnenkort de nieuwe brouwerij van BeerSelect in Gent.

Enkele jonge ondernemers die een grote brouwerij installeren net om brouwers die (nog niet) de middelen hebben om zelf op grote schaal te brouwen verder te helpen. “Ik heb altijd de ambitie gehad om elk jaar te verdubbelen in omzet”, zegt Erwin Vermeulen. “Dat wil ik nog altijd, maar evident is het niet. Het is zo’n moeilijke branche. Daarom ook dat ik de overstap maak naar BeerSelect. Zij willen zich ook mee achter de commercialisering zetten. Misschien kan dat wel een extra boost betekenen. Want je moet als kleine firma eerlijk blijven: met 100 hectoliter kom je net uit de kosten. Vanaf 400 kan je winst maken. Maar zover zijn we dus niet. we zullen nog wel zien. Al blijft het wel een droom natuurlijk. Net als een tweede Stanneman-aanhangwagen. Die heeft ook succes. Alleen kan er voorlopig geen tweede staan op onze oprit (lacht).”

Dromen

Erwin blijft bescheiden. Maar met zijn laatste creatie, de Silent Killer, mag hij gerust pronken. Een zware versie van zijn blonde Stanneman. Een bier gebrouwen met een speciaal procedé. Het bier wordt twee keer gemaischt (omzetten van zetmeel naar enkelvoudige suikers) . De brouwer heeft er grijze haren van gekregen, maar Erwin gaat verder en broedt momenteel op een vierde uniek bier. Wij konden de eerste aanzet proeven en eerlijk: het is veelbelovend. Een gedurfde combinatie van een van zijn bieren met een andere alcoholische drank.

Vierde bier

“Daar gaan we nu vol voor en dat moet inderdaad ons vierde brouwsel worden. of het opnieuw een Stanneman wordt? Dat zullen we nog moeten zien. Ik werk nu met iemand samen daarvoor. Er zullen nog wat proefbrouwsels moeten volgen. Maar ga ik dit alleen blijven doen? Neen. Op een bepaald moment moet je de keuze maken: héél klein blijven of een klein beetje de bierwereld mee veroveren. Maar brouwen, afvullen, bottelen, verdelen en aan de man brengen: dat kan je onmogelijk alleen. Of met z’n twee, want nogmaals: zonder mijn partner was dit een onbegonnen verhaal. Maar hou dit najaar maar in de gaten. Het wordt een boeiende herfst. En ik heb nog ideeën. Nog veel.”

Waarop we samen het glas heffen met het geheime brouwsel… Veelbelovend.

Alle informatie en waar te verkrijgen op stannemanbier.be.