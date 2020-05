Eerste schoolstraten in gemeente treden in voege aan basisscholen van Blauberg en Ramsel Wouter Demuynck

27 mei 2020

17u28 0 Herselt De eerste schoolstraten van Herselt zijn een feit. Sinds woensdag zijn de Goorbaan in Blauberg en de Schoolstraat in Ramsel officieel een schoolstraat, wat betekent dat auto’s er niet toegelaten zijn aan het begin en het einde van de schooldag.

Het Herseltse gemeentebestuur heeft het plan opgevat om alle schoolomgevingen van de deeldorpen verkeersveiliger te maken voor de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Na een participatieproces kwam in Blauberg en Ramsel het gegeven van de schoolstraat uit de bus.

“Als gemeente hebben we de invoering van schoolstraten voorgelegd aan de directies, bestuur, leraars en ouders van de scholen van Ramsel en Blauberg. Met hun steun zetten we opnieuw een stap naar een veiligere schoolomgeving en duurzame mobiliteit”, zegt schepen van Onderwijs Pieter-Jan Parrein (N-VA).

Fietsen en stappen aanmoedigen

Sinds woensdag is de Goorbaan langs basisschool De Graankorrel in Blauberg officieel een schoolstraat, net zoals de Schoolstraat langs basisschool De Bolster in Ramsel. Op het kruispunt van de Schoolstraat met de Stationsstraat werd ook een verkeersplateau aangelegd om de snelheid van het verkeer te remmen. Ook mooi meegenomen is dat de nieuwe regel bijdraagt tot het garanderen van de social distance, aangezien er meer ruimte is door het gebrek aan wagens.

Met de schoolstraat wil het bestuur niet enkel de verkeersveiligheid verhogen, maar ook fietsen of stappen aanmoedigen. Ouders die toch met de auto komen kunnen aangeduide parkings gebruiken om vervolgens hun kinderen te voet naar school te brengen. Met behulp van een bewonerskaart kunnen lokale bewoners en hulpverleners wel nog steeds de schoolstraat in met de auto, maar enkel stapvoets.