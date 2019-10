Eerste internationale tattoo-conventie van de Kempen vindt plaats in de Mixx Wouter Demuynck

09 oktober 2019

17u04 0 Herselt De vzw Tattoo Convention organiseert komend weekend voor het eerst een internationale tattoo-conventie in de Kempen.

In en rond vrijetijdscentrum De Mixx, aan Asbroek 1H in Herselt, ontdek je de cultuur van tatoeages en piercings met meer dan 80 artiesten uit tien verschillende landen, waaronder Indonesië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Tsjechië, Turkije en Zwitserland. Daarnaast zijn er verschillende live-optredens, vuurshows, een burlesque show, treedt een goochelaar op, kan je genieten van foodtrucks en staan er ook enkele oldtimers te pronken op het domein.

Zaterdag is de conventie geopend van 11 tot 21 uur, zondag van 11 tot 20 uur. Voorverkooptickets zijn te verkrijgen bij tattooshops Xtreme Tattoo in Herent en Cutting Edge Tattoo in Aarschot. Een dagticket kost 7,50 euro, voor het hele weekend betaal je 12,50 euro. Aan de kassa betaal je 10 euro voor een dagticket en 15 euro voor een weekendticket. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.