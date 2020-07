Eden Summer Club opent 10 juli op parking discotheek Millenium: “Heel blij dat we in veilige omstandigheden er hier een lap op kunnen geven” Toon Verheijen

04 juli 2020

21u09 26 Herselt Onder impuls van Sanchez Campos en investeerder Pasquale Pirillo opent er dit weekend een zomerbar op het terrein van discotheek Millenium in Herselt. Last minute omdat gemaakte afspraken in Hoogstraten in het water vielen, maar hun realisatie mag wel gezien worden. “Met dank aan de medewerking van de gemeente Herselt om in ons verhaal mee te gaan”, vertellen de initiatiefnemers.



De organisatoren van Eden Summer Club investeerden vorig jaar in de aankoop van de zomerbar, maar zagen door de coronacrisis bijna de investering in rook opgaan. Er waren vergevorderde contacten in Hoogstraten, maar die sprongen af omdat de stad daar uiteindelijk besloot om géén pop-upevenementen toe te staan dus moesten ze op zoek naar een alternatief. En die vonden ze uiteindelijk in Herselt. “De eigenaar van Millenium was snel bereid om een deel van zijn terrein af te staan om onze bar te realiseren”, vertellen Pasquale Pirillo,Sanchez Campos en Nick Jorissen. “Het is verdorie snel moeten gaan, want op enkele dagen tijd hebben we heel wat moeten realiseren. Maar het ziet er goed uit voor de opening volgende week.”



Opening

De tonnen zand zijn gestort. De houten strandmeubels worden de volgende dagen nog geplaatst. De barcontainers worden ook nog verder ingericht. Op het pleintje midden in komt een zwembad om een beetje voor de sfeer te zorgen dat je aan het water zit. “We zijn de gemeente Herselt enorm dankbaar voor de constructieve medewerking”, vertellen de organisatoren. “We zullen er alles aan doen om het allemaal zo veilig mogelijk te laten verlopen. Geen bestellingen aan de toog, enkel zitten, overal dispensers. Alles samen zal er plaats zijn voor een 400-tal personen. We gaan op zondag proberen voor wat livemuziek te zorgen. Er komt ook een foodtruck van Chefs BBQ. Reserveren moet niet, maar is wel aangewezen. De Coöperatie Hoogstraten komt ons ook tegemoet met aardbeien uit Hoogstraten en de planten voor de aankleding komen dan weer van Tuincentrum Diels die ook mee zijn gegaan in ons verhaal.”

De zomerbar zal geopend zijn van donderdag tot zondag. “Op de donderdagen mikken we vooral op afterworks, vrijdag en zaterdag meer op het uitgaan en zondag moet echt een familiedag worden. We hopen daarom ook nog wat animatie voor de kinderen te kunnen plaatsen. We zijn die dagen open van 14 tot 1 uur. Eventueel breiden we later de openingsdagen nog wat uit als het echt goed weer begint te worden. Onze zomerbar is ook altijd af te huren voor privéfeesten.”

