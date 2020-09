Dubbele inbraak in bestelwagens Jef Van Nooten

02 september 2020

15u00

De eigenaar van een bestelwagen die geparkeerd stond in de Scheiloopstraat in Herselt merkte woensdagochtend op dat er was ingebroken in de camionette. De daders braken het voertuig open om er allerlei gereedschap uit te stelen. Ook aan de Houtvensesteenweg in Herselt werd er in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een bedrijfsvoertuig. Ook hier gingen de dieven aan de haal met gereedschap.