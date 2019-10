Drie inbraken in zelfde wijk Jef Van Nooten

28 oktober 2019

De wijk Roteinde in Ramsel (Herselt) kreeg vrijdagavond inbrekers op bezoek. De daders drongen binnen in drie verschillende woningen in de wijk. Ze deden dat door respectievelijk een achterdeur, raam of garagedeur te forceren. De dieven gingen in de woningen aan de haal met juwelen, gsm’s en horloges.