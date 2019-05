Dorpsfestival ‘Hiejel Berrechoem Boate’ brengt weer zomerse festiviteiten naar het kerkplein van Bergom Wouter Demuynck

30 mei 2019

13u52 0 Herselt Komende zondag willen lokale verenigingen Bergomfeest, The Boys en WTC De Zweters tijdens de tweede editie van het gratis zomers festival ‘Hiejel Berrechoem Boate’, u raadt het al, alle inwoners van Bergom naar buiten halen. Rond en op het kerkplein vind je onder meer een exotische Ibizamarkt, foodtrucks en allerlei oldtimers. Met een voorspelde 29 graden lijken de weergoden het festival alvast goed gezind te zijn.

Er is ook dit jaar weer voor ieder wat wils op het kerkplein vanaf 13 uur. Zo is er de Ibizamarkt met allerlei originele, zomerse standen en staat er ook een oldtimertreffen op het programma. Daarnaast is er een kinderdorp met animatie en bijna 200 vierkante meter aan springkastelen en een heus festivalterrein waar vanaf 14 uur op optredens zullen plaatsvinden van Louis Burrows, Ramblin Shoes, La Fête foli en Mission M.

Tussendoor brengt dansgroep Shake uit Westerlo een wervelende dansshow. Op het terras van de zomerbar is het dan weer genieten geblazen met een mocktail of een Bergomsche Tripel. Enkele foodtrucks om de innerlijke mens te verwennen maken het plaatje compleet. Vorig jaar kon het festival rekenen op 1.500 bezoekers en met de zomerse weersvoorspellingen in het vooruitzicht ziet het ernaar uit dat ook de tweede editie een succes zal worden.

Voor deze editie hebben ook de wielertoeristen van WTC De Zweters hun schouders onder het zomerfestival gezet. De wielerclub bestaat dit jaar 50 jaar en dat wilden de leden niet zomaar laten voorbijgaan. Om 8 uur starten er twee begeleide rondritten van 85km. Er is keuze uit een vlakke of een Hageland-rit. De gemiddelde snelheid zal rond de 28 km/u liggen. Inschrijven voor de rondrit kan via L.claes_2@telenet.be.

Meer informatie over het evenement vind je op de Facebookpaginas van ‘Hiejel Berrechoem boate’ en ‘Bergomfeest’ en op www.bergomfeest.be.