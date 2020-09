Discotheek Millennium heropent na zes maanden: “Hopelijk kunnen de mensen zittend even goed feesten als rechtstaand” Wouter Demuynck

24 september 2020

20u09 18 Herselt Op 9 oktober zwiert discotheek Millennium, dat intussen al meer dan zes maanden verplicht gesloten is, in Herselt de deuren weer open. Niet als typische discotheek, maar ook niet als een typisch café. De muziek en lichtshows blijven immers hetzelfde, maar dansen komt er niet aan te pas aangezien iedereen aan zijn tafel moet blijven zitten. “Zoals voor corona zal het nooit zijn, maar intussen is dit de enige oplossing. We hebben er een goed gevoel bij.”

Het zijn barre tijden voor discotheken en het nachtleven in het algemeen. Intussen zijn discotheken al zes maanden gesloten en het ziet er niet naar uit dat dat snel zal wijzigen. Aangezien discotheek Millennium enkel op vrijdag en zaterdag geopend is, kunnen uitbaters Patrick Wouters en zijn vrouw Gwendy Bosmans rekenen op een premie van amper 1.280 euro per maand.

Zittend feesten

Nu de opgelegde sluiting maar blijft aanslepen, besloten ze het heft in eigen handen te nemen en te investeren in stoelen en tafels om er een coronaveilige discotheek van te maken. “Alles blijft hetzelfde als ervoor, met als enige verschil dat de mensen niet mogen dansen en moeten zitten. Voor de rest blijft de muziek hetzelfde, al zal die wel iets stiller staan, en zal er ook opnieuw een lichtshow zijn. We hopen dat de mensen evengoed zittend kunnen feesten als rechtstaand. We gaan dat nu uittesten, maar we hebben er een goed gevoel bij. Zoals ervoor zal het nooit zijn, intussen is dit de enige oplossing”, aldus Patrick en Gwendy, die tot na de zomer hebben gewacht om van start te gaan.

Aanpassingen

“Er waren nog veel zomerbars en terrassen. Met een sluitingsuur tot 1 uur zitten de mensen toch liever buiten dan binnen. Nu de winter voor de deur staat, zijn er veel minder alternatieven dan in de zomer. We hebben ook de veiligheidsraad van afgelopen woensdag afgewacht. Daaruit bleek dat er niet echt een verstrenging is voor de horeca en dat er qua feesten een versoepeling is. We dachten: dit is onze kans om gedeeltelijk op te starten om de schade te beperken en de opgelopen schade enigszins terug in te halen.”

Uiteraard dienden er aan de discotheek qua infrastructuur de nodige aanpassingen te gebeuren. Terwijl er vroeger wel zo’n 800 mensen binnen konden, zijn er nu 190 zitplaatsen - met maximaal tien personen aan één tafel - om voldoende afstand tussen de tafels te houden. Ook de in- en uitgang zijn van elkaar afgesloten zodat mensen elkaar niet moeten kruisen. “Daarnaast zijn de toiletten zo voorzien dat ze automatisch gereinigd worden met ontsmettingsmiddelen en hebben we ook een nieuw verluchtingssysteem aangeschaft. Daarmee kunnen we op drie minuten tijd de ganse zaak van verse buitenlucht voorzien.”

Drank op voorhand reserveren

Schrik dat de klanten de regels gaan overtreden hebben Patrick en Gwendy niet. “Dit is nu al zo’n zeven maanden aan de gang. Ondertussen denk ik dat de mensen wel verstandig genoeg zijn dat ze de regels moeten volgen. Ik reken op hun gezond verstand. Als mensen de regels overtreden, zullen wij hen weigeren en kunnen zij in de toekomst niet meer reserveren. De mensen houden zich grotendeels echter goed aan de regels, dat heb ik ook met de mondmaskerplicht en dergelijke gezien. Ze weten ook wel dat ze het binnen deze regels moeten doen als ze willen blijven feesten op deze manier.”

Voor de heropening hebben Patrick en Gwendy een opvallend reservatiesysteem bedacht. Op de website van de discotheek kunnen de klanten op voorhand een bepaald bedrag aan drinken bestellen en ook meteen betalen. Met dat systeem willen ze voorkomen dat klanten een tafel reserveren en nadien niet komen opdagen. “Als je bijvoorbeeld voor 30 euro reserveert, dan krijg je aan 30 euro drank. Aan de hand van die 30 euro worden dan drie à vier zitplaatsen toegekend. Je kan zelf je tafel kiezen, het plannetje van onze indeling is op onze website te vinden.”

21 jaar

Net voor de lockdown begon, vierde discotheek Millennium nog zijn 21ste verjaardag. Op die 21 jaar hebben Patrick en Gwendy hun discotheek elk weekend open gehouden. “Dan is het wel raar dat ze plots uw kostwinning afpakken en de zaak sluiten. Het duurt nu al bijna zeven maanden, dus we staan echt te popelen om weer te starten.”

Door het sluitingsuur van 1 uur zal discotheek Millennium vanaf 9 oktober telkens om 20 uur al geopend zijn. In eerste instantie is dat enkel op vrijdag- en zaterdagavond, maar indien het nieuwe concept aanslaat kan dat uitgebreid worden naar zondagnamiddag en donderdagavond.