Dieven stelen batterij van tijdelijk verkeerslicht Jef Van Nooten

17 augustus 2020

15u28 0

In de G. Vandenheuvelstraat in Herselt werd maandagmiddag een opvallende diefstal vastgesteld. Dieven zijn er aan de haal gegaan met de batterij van een tijdelijk verkeerslicht. Het was de verantwoordelijke voor de signalisatie die de diefstal opmerkte. Door de diefstal was het tijdelijke verkeerslicht buiten werking getreden.