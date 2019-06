Dieven stelen 16 duiven uit til Jef Van Nooten

17 juni 2019

09u30 0

Een duivenmelker uit de Provinciebaan in Herselt moet het voorlopig met 16 duiven minder stellen. Hij merkte zaterdag dat er was ingebroken in zijn duiventil. De daders waren over een omheining geklommen om er te geraken. De dieven gingen aan de haal met 16 duiven.