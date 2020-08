Dieven rijden zichzelf klem met aanhangwagen Jef Van Nooten

28 augustus 2020

Dieven hebben geprobeerd een aanhangwagen te stelen die gestald stond in de Beringstraat in Herselt. De eigenaars van een omheinde moestuin, waar de aanhangwagen stond, merkten donderdag op dat het slot was geforceerd. De daders probeerden de aanhangwagen te verslepen, maar ze kwamen ermee vast te zitten. Ze zijn zonder buit opnieuw vertrokken.