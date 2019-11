Dieven breken bestelwagen open Jef Van Nooten

22 november 2019

17u04 0

De eigenaar van een bestelwagen ontdekte vrijdagochtend rond 5.20 uur dat er was ingebroken in het voertuig. De auto stond geparkeerd op de oprit van een woning aan de Aarschotsesteenweg in Herselt. De daders hebben het slot van de bestelwagen geforceerd. Ze stalen gereedschap.