Dieven aan de haal met bromfiets Jef Van Nooten

12 oktober 2020

13u18 2

In de Groenstraat in Herselt werd zaterdagmiddag de diefstal van een bromfiets opgemerkt. De eigenaar had er vrijdag rond 12 uur zijn tweewieler geparkeerd. Zaterdagmiddag rond 12 uur bleek de bromfiets verdwenen.