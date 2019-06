Diamant voor Anna en Aloysius Wouter Demuynck

13 juni 2019

00u03 0

Anna Briers (79) en Aloysius ‘Wies’ Verboven (92), woonachtig aan de Goorbeek in Bergom, vierden onlangs hun diamanten huwelijksjubileum. Ze hebben zeven kinderen, negen kleinkinderen en er is een achterkleinkind op komst. Ze ontmoetten elkaar destijds omdat ze buren waren in Varendonk. Van beroep was Aloysius metser, Anna is altijd huisvrouw geweest. Elke avond spelen ze nog met de kaarten en ook tuinieren doen ze graag.