Dansers palmen kerkplein van Bergom in Wouter Demuynck

01 september 2019

Het kerkplein van Bergom was zondagnamiddag even de dansvloer van enkele tientallen dansers tijdens het gratis werelddansfeest. Dansvereniging Melodia uit Nijlen leidde alles in goede banen en leerde de aanwezigen eenvoudige dansen aan, zoals kringdansen en lijndansen. Zowel moderne, hedendaagse als traditionele dansen van over heel de wereld kwamen aan bod. Wie liever wilde toekijken, kon op het terras een drankje nuttigen.