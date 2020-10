CC De Kerken brengt voor tweede keer cultuur naar kerken in alle deeldorpen Wouter Demuynck

09 oktober 2020

13u34 1 Herselt Dit weekend wordt de tweede editie van CC De Kerken in Herselt afgetrapt. Met dat project brengt het gemeentebestuur een gevarieerd cultuuraanbod naar de kerken in de verschillende deeldorpen.

Tijdens de tweede editie van CC De Kerken worden er van oktober 2020 tot en met mei 2021 culturele activiteiten in alle kerken van Herselt georganiseerd. Op zaterdag 10 oktober om 20 uur geeft Johan Verminnen het startschot met een concert in de kerk van Ramsel. Daarbij krijgt hij muzikale ondersteuning van pianist Leo Caerts. Uit zijn rijkgevulde repertoire brengt hij onder meer ‘Laat me nu toch niet alleen’, ‘Mooie Dagen’ en ‘Brussel’, maar ook nummers van andere zangers staan op het programma. De inkom bedraagt 12 euro.

Op zaterdag 24 oktober om 20 uur brengt professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het UZA-slaapcentrum, de lezing ‘Als schaapjes tellen niet meer helpt’ in de kerk van Blauberg. Tijdens de lezing legt de professor uit hoe slaapproblemen vaak met erg eenvoudige middelen opgelost kunnen worden. De inkom is gratis, maar je moet je wel inschrijven.

Maximaal 200 personen

Later dit najaar vinden er ook nog concerten van Hugo Symons en Westelfolk plaats in de kerken van Herselt en Bergom en is er een filmvoorstelling van ‘Lijmen/Het Been’ in de kerk van Blauberg. Uiteraard dienen bij alle activiteiten wel de geldende coronarichtlijnen gevolgd te worden.

“Er worden per activiteit maximaal 200 personen in de kerk toegelaten zodat er zeker genoeg afstand kan gehouden worden. We voorzien voldoende ontsmettingsmiddelen zodat de handen bij het binnen komen ontsmet kunnen worden. Boven de 12 jaar is het dragen van een mondmasker verplicht”, klinkt het bij de gemeente.

Je inschrijven voor de activiteiten kan via www.webshop.herselt.be, door te mailen naar cultuur@herselt.be of te bellen naar 014/53.90.57.