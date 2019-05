Buizerd belaagt jogger tot tweemaal toe: “Opeens voelde ik een slag op mijn hoofd” Wouter Demuynck

30 mei 2019

13u18 1 Herselt Angelo Dragone (41) uit Blauberg (Herselt) zal zijn looptraining van maandag niet gauw vergeten. Tot twee maal toe belaagde een buizerd de jogger in de buurt van Bierkroeg Den Hulst op de Diestsebaan en vooral de tweede keer was het raak. De schade bleef gelukkig beperkt tot een schaafwonde. De provincie Antwerpen, dat het nabijgelegen Groendomein Hertberg beheert, meldt dat de buizerd in zijn broedperiode zit en dat aanvallen nog tot half juli kunnen voorvallen.

Zoals wel vaker hield Angelo Dragone (41) maandagavond rond 18 uur een looptraining door de bossen van zijn dorp Blauberg. Hij liep tot aan herberg Mie Maan op de Diestsebaan om dan langs het fietspad terug te keren naar het dorp. Op dat fietspad, niet ver van Bierkroeg Den Hulst, liep het fout. “Opeens voelde ik een slag op mijn hoofd. Je weet natuurlijk niet wat je overkomt, maar dan zag ik die vogel wegvliegen. Toen was het nog niet zo erg: ik bloedde niet en het was gewoon even schrikken”, vertelt Angelo.

“Ik ben toen verder gelopen en tijdens mijn tweede ronde - op vrijwel dezelfde plaats - heb ik nog even rondgekeken of ik die vogel in de buurt zag. Ik zag niet direct iets, maar toen kwam die tweede aanval en die was een stuk heviger. Ik voelde direct dat ik op mijn hoofd een wonde had en die begon serieus te bloeden. De mensen die er tegenover wonen hebben mij geholpen met de wond wat proper te maken en mij daarna naar huis gebracht. Het was wel schrikken, maar de wonde moest niet genaaid worden. Een hoofdwonde, hoe oppervlakkig ook, gaat altijd erg bloeden en zo lijkt het erger dan het is. ”

Nadien bleek het om een buizerd te gaan. Volgens de provincie Antwerpen, dat het provinciaal groendomein Hertberg beheert, heeft een koppel buizerds zijn nest in de buurt van café Den Hulst, op ongeveer 50 meter van de Diestsebaan. De afgelopen dagen kwamen er nog al meldingen binnen van de roofvogel. “De buizerds verdedigen hun jongen hardnekkig en kunnen schijnaanvallen naar het hoofd doen. Meestal vallen ze enkel solitaire lopers of wandelaars aan. Er wordt verwacht dat dit gedrag van de buizerds maximaal tot half juli zal duren”, klinkt het. Er zullen waarschuwingsborden geplaatst worden aan de Diestsebaan. De provincie raadt daarnaast aan om een pet te dragen en ook een zonnebril achterstevoren dragen zou helpen.

Angelo gaat al zo’n 25 jaar joggen, maar een aanval door een roofvogel had hij nog niet meegemaakt. “Het is niet zoals in een film, je hoort ze niet krijsen. Je krijgt opeens een slag en voor je het goed en wel beseft is die al terug gaan vliegen. Ik ben al blij dat ik de vogel niet ‘live’ zag afkomen, want vogels zijn niet meteen mijn favoriete dieren. Met de wonde moest ik uiteindelijk niet naar de dokter gaan, al heb ik voor de zekerheid wel nog gebeld of mijn inentingen in orde waren. Na een douche zat ik die dag enkel nog met een buil op mijn hoofd en hoofdpijn. De eerste dagen zal ik toch niet meer op dezelfde plaats lopen, je moet het ook niet gaan zoeken. Stoppen met lopen ga ik zeker niet doen, al ga ik toch wat meer langs de grote banen lopen”, besluit Angelo.