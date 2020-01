Bromfietser (16) aangereden in Dieperstraat Jef Van Nooten

13 januari 2020

In de Dieperstraat in Herselt is zondagnamiddag rond 17 uur een bromfietser gewond geraakt. Het 16-jarige slachtoffer werd er op zijn bromfiets aangereden door een auto. De jongen liep lichte verwondingen op, maar moest niet naar het ziekenhuis.