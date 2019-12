Briljant voor Willy en Maria Wouter Demuynck

30 december 2019

15u01 0

Willy Van de Velde (86) en zijn echtgenote Maria Van Steen (83) uit Herselt vieren dit jaar hun briljanten huwelijksjubileum. Zij leerden elkaar kennen in Antwerpen, aangezien Willy afkomstig is van Borgerhout en Maria van Deurne. In Antwerpen hadden ze ook jarenlang een bakkerij, alvorens in 1987 naar de Venneweg in Herselt te verhuizen. Samen hebben ze twee zonen en twee kleinkinderen.

In zijn jonge jaren deed Willy als hobby aan diepzeeduiken, Maria speelde vroeger korfbal in clubverband.