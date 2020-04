Brandweer kan bosbrand snel blussen Jef Van Nooten

23 april 2020

12u09 0

Aan Heistraten in Herselt werd woensdagavond rond 18.20 uur een bosbrandje opgemerkt. Het was een ruiter die het vuur ontdekte en de brandweer verwittigde. De brandweer van Westerlo was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Slechts 10 vierkante meter bos ging in vlammen op. De oorzaak van de brand is nog onbekend.