Brandblussers leeggespoten in achterbouw school Toon Verheijen

07 augustus 2020

10u19

De verantwoordelijken van de lagere school in de Stationsstraat in Herselt hebben vrijdagmorgen vastgesteld dat er in een bijgebouw vandalisme was gepleegd. De feiten zijn een van de voorbije dagen gebeurd. De daders hadden onder meer een of meerdere brandblussers leeggespoten.