Boom valt op elektriciteitsleiding Jef Van Nooten

01 oktober 2019

22u07 1

Aan de Goorbaan in Herselt is dinsdagnamiddag een boom omgevallen. De boom kwam terecht op een elektriciteitsleiding. De brandweer ging ter plaatse om de boom te verwijderen. Door de interventie was de straat een tijd afgesloten voor het verkeer.