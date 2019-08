Blues- en rootsfestival (Ge)Varenwinkel is aan 22ste editie toe: “Afgelopen jaren 50.000 euro ingezameld voor goede doel” Wouter Demuynck

20 augustus 2019

19u11 0 Herselt Op donderdag 22 augustus wordt in Varenwinkel (Herselt) de 22ste editie van het blues- en rootsfestival (Ge)Varenwinkel Festival afgetrapt. Naar goede gewoonte steunt de organisatie elke editie een goed doel en dit jaar viel de keuze op Els Smiley vzw, dat het sociaal contact van langdurig zieke kinderen wil bevorderen. De weergoden heeft het festival al mee, want het wordt droog en zonnig met zaterdag zelfs temperaturen tot 29 graden.

(Ge)Varenwinkel Festival ontstond 22 jaar geleden tussen pot en pint toen enkele vrienden wat leven in de brouwerij wilden brengen in het Herseltse gehucht Varenwinkel, pal op de grens met Aarschot. Het muziekgenre van blues en roots was ingegeven door de persoonlijke voorkeur van de organisatoren, maar ook omdat zulke festivals dun bezaaid zijn. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een vaste waarde voor de liefhebber van het genre en lokt het elk jaar duizenden bezoekers.

Donderdag wordt er gestart met de buurtdag, die twee jaar geleden in het leven werd geroepen. “De inkom kost dan slechts vijf euro en is vooral bedoeld voor de mensen uit de buurt die het goede doel willen steunen door iets te komen drinken”, zegt Geert Salaets, vanwege zijn beroep als arts ook gekend onder zijn bijnaam ‘Dokter Blues’, van de organisatie. “Opwarmen doen we met twee zeer degelijke live-groepen. Kontrair brengt het stevige Vlaamse lied, The Fortunate Sons is een band die een ode brengt aan Creedence Clearwater Revival.”

Het Ge(Varenwinkel) Festival schenkt elk jaar een groot deel van de winst weg aan een goed doel. Dit jaar is dat Els Smiley vzw, een organisatie die activiteiten organiseert om het sociaal contact van langdurig zieke kinderen te bevorderen. “We kiezen altijd de wat kleinere vzw’s eruit. De voorbije 21 edities hebben we al zo'n 50.000 euro kunnen wegschenken. We zeggen immers altijd: teveel geld in kas hoeft niet, want dat geeft ambras”, lacht Geert Salaets.

Voor vrijdag en zaterdag heeft de organisatie enkele mooie namen weten te strikken. “Vrijdag komt Jon Cleary met zijn band. Hij is de vaste pianist van Bonnie Raitt (winnares van een tiental Grammy Awards, red.), een echte wereldster in het genre. De Nederlandse groep Dewolff brengt dan weer blues met een psychedelisch kantje. We proberen onze programmering immers zo breed mogelijk te houden door niet enkel voor pure blues te kiezen. Veel mensen beseffen niet hoe breed blues kan gaan, met invloeden van onder meer ook soul, rock ‘n roll en new orleans. Blues wordt te vaak geassocieerd met negatieve en trage nummers, terwijl dat zeker niet altijd het geval is.” Zaterdag is de hoofddag met optredens vanaf 14.45 uur. Dan is er ook kinderanimatie op het festivalterrein voorzien.

Tickets zijn nog in voorverkoop te koop via handelszaken ‘t Varenwinkeltje, De Dorpspomp, Café Pallieter, ‘t Schuurke (Langdorp), Crossroad (Olen), Den Draad (Aarschot) en Pedaalproductions. Een combiticket kost 45 euro, voor vrijdag en zaterdag betaal je respectievelijk 25 en 35 euro. Aan de kassa betaal je voor een combiticket 55 euro, een vrijdagticket 30 euro en een zaterdagticket 45 euro.