Bij Ruben is het elke dag Oktoberfest: zolder staat vol authentieke Duitse meubels en bierpotten Wouter Demuynck

18 september 2019

19u34 0 Herselt Voor Ruben Branders (39) uit Herselt breken met de start van Oktoberfest in München komend weekend weer hoogdagen aan. Al voor de vijftiende keer zakt hij met enkele kameraden af naar Oktoberfest om zich twee weken onder te dompelen in het volksfeest. Zijn fascinatie, ook Duitsland en Beieren, is na een tijd zo gegroeid, dat hij zijn zolder vol authentieke bierpotten, typische Duitse meubels én een eigen bar heeft gestouwd.

Komende zaterdag gaat al de 186ste editie van Oktoberfest van start. De laatste veertien edities maakte Ruben Branders allemaal mee en intussen staat hij te popelen om zondag met zijn vaste groep vrienden opnieuw naar München af te zakken voor de vijftiende editie van het bierfestival, waar hij zo’n twee weken zal vertoeven. “Met vrienden deden we vroeger elk jaar een reisje en vijftien jaar geleden gingen we eens naar Oktoberfest. We zijn toen maar drie dagen geweest, maar dat was zo overweldigend dat we nu elk jaar blijven gaan”, zegt Ruben Branders.

Unieke sfeer

Ruben ondervindt dat Oktoberfest hier nog eerder wordt beschouwd als carnaval of een braspartij, maar dat is volgens hem een verkeerde perceptie. “In Duitsland wordt het totaal niet als carnaval bezien. Als je daar aankomt in van die carnavallederhosen, dan vinden Duitsers dat beledigend. Die mensen zijn daar fier op en vinden dat modieuze klederdracht, want het wordt er ook doorheen het jaar gedragen. Er zijn er die er puur voor het drinken naartoe gaan, maar er zit zoveel meer achter. Op muzikaal vlak kan ik er echt genieten: in de tenten spelen ze overdag immers heel rustige muziek, ‘s avonds is het dan meer feestmuziek”, aldus Ruben.

“We gaan telkens voor de unieke sfeer: nog nooit heb ik daar iemand ruzie zien maken. Inmiddels hebben we er ook al vrienden gemaakt. Drie vrouwen die daar werken ontmoeten we daar jaarlijks weer en zij zijn ons ook al komen bezoeken.”

Allianz Arena

Ruben bevindt zich dan wel twee weken in München, maar zal niet constant op Oktoberfest aanwezig zijn. Van de gelegenheid maakt hij ook gretig gebruik om de omgeving te verkennen. “Overdag bezoeken we bijvoorbeeld het Olympiapark, de ‘brauhausen’ van de brouwerijen, BMW Welt en de Allianz Arena, om pas ‘s avonds naar Oktoberfest te gaan. Op Oktoberfest zelf is er ook een gigantische kermis met de grootste mobiele achtbaan ter wereld.”

Rommelmarkten

Door de vele reizen naar Duitsland bezit Ruben na een tijd al een heuse collectie Duitse spullen. Elk jaar probeert hij immers typisch Duitse voorwerpen op de kop te tikken op rommelmarkten. Zo kwam vijf jaar geleden het idee om zijn lege zolder in de typische Oktoberfest-stijl in te richten, inclusief bar met Duitse bieren. “Alles, ook de bar en het houten decor, hebben we zelf gemaakt. Het heeft toch een jaar geduurd voor alles af was.” Ook voor zijn vele souvenirs moest hij een plaats vinden. Geen evidentie, want Ruben bezit enkele honderden emaille borden, bierglazen en bierpotten en nog zoveel meer. “Zowat alles hier is authentiek. Mijn meest waardevolle voorwerpen zijn mijn bierpotten van begin 1900. Per stuk kost dat 50 euro. Dit is dus ongetwijfeld de duurste kamer in mijn huis”, lacht Ruben.

Champions League kijken

De zolder van Ruben kan voor verschillende doeleinden dienen. “We komen hier eens iets drinken met vrienden, vergaderen hier, luisteren naar muziek of kijken eens Champions League-voetbal. In de winter zitten we hier uiteraard wel vaker dan in de zomer. Ik kan er in elk geval echt van genieten om hier te zitten tussen mijn collectie.”