Bierfirma Stanneman pakt uit met wijnbier: “We hebben hoge verwachtingen van ons speciaalbier” Toon Verheijen

04 juli 2020

22u09 0 Herselt Bierfirma Stanneman lanceert de komende week een volledig nieuw bier dat ze samen met een wijnhandelaar uit Westerlo hebben gebrouwen. De ‘Bienne’ is een wijnbier geworden op basis van de Stanneman blond met een Spaanse roséwijn. “We zijn er meer dan een jaar mee bezig geweest, maar zijn enorm blij met het resultaat”, knipoogt zaakvoerder Erwin Vermeulen. Ondertussen telt de zaak twee extra vennoten en wordt er volop naar de toekomst gekeken. Én volgen er deze zomer elke zaterdag spontane pop-up proeverijen.



Erwin Vermeulen lanceerde ondertussen enkele jaren geleden zijn eerste bier genoemd naar zijn zoon Stan. Een blonde, een dubbel en de verraderlijke Silent Killer zitten al vast in het gamma. Eenmalig komt daar in beperkte ‘oplage’ de Stanneman Blond Summer Edition bij. Maar vanaf volgende week komt daar ook het eerste echte speciaalbier bij. De blonde Stanneman met een Spaanse rosé vermengd met de welklinkende naam Bienne. Het oorspronkelijke idee kwam van Tom Huijmans van Gust – Wijnen & meer in Westerlo. “Ik was naar een wijnbeurs in Duitsland geweest een kleine twee jaar geleden en had daar iets gedronken op basis van bier en wijn en dat beviel me wel”, vertelt Tom. “Ik heb dan bij Erwin aangeklopt of hij het niet zag zitten en samen zijn we dan aan de slag gegaan.”

Proces

Het proces is niet heel gemakkelijk. Zo’n jaar geleden mocht ondergetekende een eerste testbrouwsel proeven en dat viel toen al in de smaak, maar ondertussen werd het nog helemaal bijgespijkerd tot het ‘wijnbier’ dat het nu geworden is. Een best fruitig en hoppig bier van 10 procent, een lichtroze kleur en heel toegankelijk. “Ik ben er zelf heel tevreden van”, vertelt Erwin Vermeulen, de founding father van Stanneman Bierfirma. “Het was niet gemakkelijk om de juiste balans te vinden, maar uiteindelijk zijn we er we in geslaagd. We hopen dat het aanslaat en hebben wel de indruk dat er vanuit wijnhuizen interesse is. We gaan de Bienne, dat in zowat alle talen ‘goed’ betekent, voorlopig enkel op grote flessen bottelen. Dat past ook beter bij het bier.”

Uitbreiding

Ondertussen is Stanneman Bierfirma ook aan het groeien. Erwin Vermeulen bouwde een tweede tapwagen en zijn Joris Van den Bosch en Tim Wouters mee in de zaak gestapt? Tim als verkoper, Joris als man van de papieren en Erwin nog altijd als brouwer. Maar alle drie gepassioneerd door bier. Ze hebben de voorbije weken met Miho Sato zelfs een Japanse studente op stage gehad die op termijn een eigen brouwerij wil starten in Japan en hier de nodige ervaring komt opdoen. “We hebben de nodige ambitie en natuurlijk dromen we van een eigen brouwerij, maar laat ons rustig en gestaag groeien en meer en meer aan naamsbekendheid winnen”, vertellen de drie. “Daarom ook dat we heel de zomer lang elke zaterdag een geheimzinnige actie zullen doen. We gaan ons dan telkens verstoppen op een bepaalde locatie en via facebook moeten de mensen dan proberen te achterhalen waar we zitten. DE eerste vijftig die passeren, worden door ons dan getrakteerd.” De eerste locatie deze zaterdagavond was de klokkenkuil in Herselt.

