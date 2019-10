Bewoners De Schrieken zijn weg vol met putten beu: “Constant naar links en naar rechts manoeuvreren om toch maar putten te ontwijken” Wouter Demuynck

29 oktober 2019

23u28 0 Herselt Enkele bewoners van weekendzone De Schrieken in Herselt zijn niet te spreken over de staat van hun weg, die vol putten ligt. Twee keer per jaar maakt een tractor de grond dan wel weer terug gelijk, maar volgens de bewoners ontstaan er snel weer putten. Schepen van Openbare Werken Raf Vangenechten (Mensen met Mensen) zegt dat de oorzaak ligt bij hoge snelheden. Daarom zullen er op de onverharde weg betonblokken met reflectoren geplaatst worden.

De problemen in De Schrieken, een weekendzone met een 60-tal percelen, zijn niet nieuw. Eerder trokken de bewoners in 2016 al aan de alarmbel over de slechte staat van hun weg. Ze maakten de putten toen zelf dicht met zand en stelden zelfs voor om zelf de herstellingswerken van de weg te betalen. Drie jaar later zitten ze nog in hetzelfde schuitje. De onverharde weg bulkt van de putten, waardoor de bewoners telkens een wel erg hobbelig parcours moeten rijden.

Wagens vuil van het slijk

“Als ik over deze weg rijd, ben ik constant naar links en naar rechts aan het manoeuvreren om toch maar de putten te ontwijken”, zegt Willy De Proost, wiens vriendin een vast verblijf heeft in De Schrieken, namens de bewoners. “De wagens worden vuil van het slijk en het chassis raakt soms zelfs de grond. We zijn dat allemaal grondig beu. Twee keer per jaar wordt de weg wel onderhouden met een tractor, die de grond los trekt en weer effent. Na de eerstvolgende regenval kan je het resultaat echter al raden: weer putten. We hopen dat de gemeente het structureel anders aanpakt om de toestand van de weg te verbeteren.”

Betonblokken

Schepen van Openbare Werken Raf Vangenechten (Mensen met Mensen) laat weten dat de tractor eerstdaags de grond weer gelijk komt maken, maar dat is niet de enige maatregel die er wordt genomen. “Op die weg gaan we op verschillende plaatsen betonblokken met reflectoren plaatsen zodat men er niet meer zo hard kan rijden. Overdreven snelheid is immers de oorzaak van die vele putten. Sommigen gebruiken die weg als racebaan en dan gaat het met een onverharde weg snel de verkeerde kant op. Een van de volgende dagen zouden die er al moeten komen. Het tweejaarlijks onderhoud met de tractor zal wel behouden blijven. Een zandweg zonder putten is nu eenmaal een utopie.”

Veel andere maatregelen zijn er volgens de schepen niet mogelijk. “Vanuit de provincie zijn er strikte regels die we in dit gebied moeten handhaven. Zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten om de weg te verharden.”