Bestuurster knalt met auto in huis en laat briefje achter : “We regelen dit nog wel” Toon Verheijen

15 februari 2020

19u40 0 Herselt Bjorn Dormaels en zijn partner Sofie van ‘Sofie, Moments of Beauty’ zullen de verhuisplannen naar hun nieuwe woning aan de Blaubergsesteenweg een hele tijd moeten uitstellen. Zaterdagmorgen is de bestuurster van een auto in de gevel beland. Zonder de hulpdiensten te verwittigen verliet de vrouw de ‘crime scène’, maar ze liet wel een briefje met haar naam en telefoonnummer achter. “Niemand begrijpt eigenlijk hoe ze dit heeft klaargespeeld.”

Bjorn en Sofie zijn momenteel een nieuwe woning aan het bouwen en ook het schoonheidssalon van Sofie zal er een plaats krijgen. Afgelopen vrijdag kregen ze nog een e-mail van de aannemer dat de geplande opleveringsdatum 11 juli zou zijn. “Maar daar zullen we maar een kruisen over maken”, zucht Sofie. “We werden door mensen uit de buurt gecontacteerd of we wisten dat er een wagen in onze nieuwe woning was gereden. Dat wisten we dus niet. We waren stom verbaasd toen we gingen kijken, want de wagen zat inderdaad echt wel in onze woning aan de zijkant. Iedereen vraagt zich wel af hoe de bestuurster dat heeft klaargespeeld want het is echt wel een eind van de baan af en er is geen enkel remspoor of wat dan ook te zien.”

Briefje

De bestuurster van de personenwagen liet de wagen gewoon achter en heeft nadien vermoedelijk te voet gewoon haar weg verder gezet. “Maar ze was wel zo ‘vriendelijk’ om een briefje achter te laten met haar naam en gsm-nummer met de boodschap dat we het wel zouden regelen dan”, zegt Sofie. “Ze kon ook wel niet wegrijden, want de twee airbags waren afgegaan. We hebben meteen de politie verwittigd en hebben hen het briefje overhandigd.”

Verhuis

De schade aan de zijkant van de gevel is redelijk groot. “Ze hadden deze week de ramen geplaatst”, vertelt Sofie. “Daarna zou de vloerverwarming volgen en kon de chapper beginnen. Dat zal dus allemaal opgeschoven worden met als gevolg dat verhuizen deze zomer er ook niet zal inzitten. Het is allemaal nog wel te herstellen, maar dat zal weer extra tijd nodig hebben. En dan is het ook maar te hopen dat onze aannemer van de gevelsteen nog een partij stenen kan vinden van dezelfde kleurbatch. We waren echt zo fier op ons huis en dan dit. Maar misschien gelukkig dat het huis nu nog leeg stond en dat we er nog niet wonen.”

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.