Bestuurster die tegen nieuwbouw reed en wagen achterliet: “Ik blies positief, maar kwam door wijn die ik ná het ongeval had gedronken” Toon Verheijen

16 februari 2020

14u12 10 Herselt De bestuurster die in de nacht van De bestuurster die in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar wagen tegen een nieuwbouwwoning terechtkwam op de Blauwbergsesteenweg , is verhoord door de politie en er is proces-verbaal opgesteld. “Ik was volledig in paniek en heb geprobeerd om de buren te verwittigen, maar niemand deed open. Daarom heb ik mijn gegevens achtergelaten”, zegt N.C. Strikt gezien heeft de vrouw géén vluchtmisdrijf gepleegd.

N.C. uit Scherpenheuvel was in de nacht van vrijdag op zaterdag op weg naar een vriend op camping De Drie Eiken. Omstreeks 3.30 uur liep het volgens haar fout. “Ik was aan het rijden en plots raakte ik iets, want ik hoorde een lawaai", zegt N.C. “Ik heb dan aan mijn stuur getrokken van het schrikken waardoor ik de richting van het huis reed. Het ging allemaal ontzettend snel en voor ik het wist stond ik met mijn wagen tegen de gevel. Ik ben daarna nog gaan kijken wat ik eventueel geraakt zou kunnen hebben, maar ik heb echt geen idee. Een borduur is er niet. Heb ik een dier geraakt? Ik weet het niet.”

Ik heb een ademtest moeten afleggen en die was positief. Maar ik had na het ongeval thuis nog een groot glas wijn gedronken om te kalmeren. Dat had ik beter niet gedaan Bestuurster N.C.

Paniek

N.C. stapte uit de wagen en was naar eigen zeggen volledig in paniek. “Ik ben gaan aankloppen aan de woning, want in het donker was het niet meteen duidelijk of er nu al iemand woonde”, vertelt de vrouw. “Daarna ben ik naar buren gegaan, maar ook daar deden ze niet open. Ik heb dan mijn vriend gebeld die me komen ophalen is. Hij heeft me dan proberen te kalmeren en raadde me aan om mijn gegevens achter te laten. Dat heb ik dan ook gedaan. Een briefje met mijn naam, telefoonnummer en de vraag me te contacteren om het verder te bespreken wat er allemaal moest gebeuren. Ik heb dit echt wel gedaan om goed te doen. Het is niet dat ik wilde vluchten. Dat zou een beetje vreemd zijn want mijn wagen heb ik ook gewoon laten staan.”

Ik heb buren proberen te verwittigen, maar niemand deed open. Ik heb mijn gegevens dan maar achtergelaten om dit te kunnen bespreken Bestuurster N.C

Politie

N.C. kreeg in de loop van zaterdagvoormiddag de politie over de vloer. “Ze hebben me gezegd dat ik er goed aan gedaan heb om mijn gegevens achter te laten en ze hebben me ook op het hart gedrukt dat ik zo'n geval het noodnummer mag bellen”, zegt N.C. “Ik heb daar inderdaad niet aan gedacht. En ja ik heb een ademtest moeten afleggen en die was positief, maar ik had nadat de vriend mij thuis had afgezet nog een groot glas wijn gedronken om te kalmeren. Dat had ik beter niet gedaan. Dat besef ik nu ook, want ik moest mijn rijbewijs zes uren inleveren. Maar op het moment van het ongeval had ik echt niet gedronken. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de mensen er niet te veel problemen met krijgen bij de bouwwerken.”

Géén vluchtmisdrijf

N.C. heeft door het achterlaten van haar gegevens strikt gezien geen vluchtmisdrijf gepleegd. “Volgens de feiten die ik van u verneem, is het moeilijk om de vrouw te vervolgen voor vluchtmisdrijf”, zegt Caroline Vanderstokker van het parket Antwerpen. “Ze heeft immers haar gegevens achtergelaten en voor een vluchtmisdrijf moet er sprake zijn dat de verdachte zich heeft proberen te onttrekken aan de nodige vaststellingen of proberen om niet gevonden te worden.”