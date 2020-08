Autobestuurder zwaargewond na ongeval met fietser Jef Van Nooten

18 augustus 2020

Een 33-jarige man uit Aarschot is dinsdagnamiddag rond 14 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Blaubergsesteenweg in Herselt. De auto van de man is bij het ongeval op de flank terecht gekomen. Een ziekenwagen en een MUG snelden ter plaatse. De bestuurder is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook een fietser uit Heist-op-den-Berg was bij het ongeval betrokken. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.