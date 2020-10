Auto rijdt fietser (17) aan in Dieperstraat Jef Van Nooten

05 oktober 2020

11u40 0

In de Dieperstraat in Herselt is zondagnamiddag rond 17.20 uur een fietser gewond geraakt. De 17-jarige jongen uit Westerlo werd op zijn fiets aangereden door een auto. De fietser kwam ten val. De auto werd bestuurd door een 81-jarige vrouw uit Herselt. Zij verklaarde aan de politie dat ze de fietser niet had gezien.