Alarm verjaagt inbrekers Jef Van Nooten

23 december 2019

Inbrekers hebben maandagochtend ingebroken in een woning in de Stationsstraat in Ramsel (Herselt). Ze braken rond 2.45 uur een raam open. De daders zijn zonder buit weer weg gevlucht toen het inbraakalarm begon te loeien.