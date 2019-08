Alarm verjaagt inbrekers JVN

05 augustus 2019

Dieven zijn in de nacht van zaterdag op zondag een woning binnen gedrongen in de Stationsstraat in Ramsel (Herselt). Ze braken een raam open op de eerste verdieping, maar zijn gevlucht toen het alarm begon te loeien. Het is niet duidelijk of ze iets buit hebben gemaakt.