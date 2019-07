Al 50 jaar huwelijksgeluk voor Dré en May Wouter Demuynck

22 juli 2019

Dré Mangelschots (73) en May Jennes (70) uit Blauberg (Herselt) vierden onlangs hun gouden huwelijksjubileum. Samen heeft het echtpaar twee kinderen en één kleindochter. Hun wegen kruisten elkaar op een zonnige 1 mei in 1966, toen May op wandel was met een vriendin en Dré in de auto zat met een vriend. Daarop gingen ze allen samen iets drinken.

Dré heeft altijd bij Agfa-Gevaert gewerkt, May was aan de slag als verzorgende op het OCMW in Herselt. In het lokale verenigingsleven zijn Dré en May heel actief. Dré speelt al 60 jaar bij de fanfare van Blauberg en was ook jarenlang scheidsrechter, terwijl May al 44 jaar bestuurslid is bij KVLV Blauberg.