Afscheid in intieme kring van Dries: “Hij stond voor fun en had écht geen extra kicks nodig” WDH

15 oktober 2019

15u07 1 Herselt Familie en vrienden hebben dinsdagochtend in intieme kring afscheid genomen van Dries De Ceuster (27) uit Herselt. Hij en zijn halfbroer Robbe De Ceuster (19) werden op 29 september dood in hun hotelkamer aangetroffen door hun vader in Firenze. In een open brief schrijft de familie dat de berichtgeving over hem in de media niet strookt met de werkelijkheid. “Dries had écht geen extra kicks nodig”, klinkt het.

De media maakten na de dood van de broers gewag van een dodelijke mix van pijnstillers, drugs en drank. Afgelopen vrijdag meldden Italiaanse media dat de eerste vaststellingen van de autopsie zouden wijzen op een overdosis pijnstillers en drank. Volgens de familie van Dries De Ceuster klopt die beeldvorming echter totaal niet. “Alsof hem verliezen nog niet erg genoeg was, werd onze lieve Dries op die manier voorgesteld als iemand die hij helemaal niet was. Als het ‘nieuws’ maar sensationeel genoeg is, dan is de waarheid blijkbaar van minder belang...”, klinkt het.

“Dries zou een beeldvorming over hem die kant noch wal raakte nooit geaccepteerd hebben. Wie hem kent, weet dat hij een grondige afkeer had van drugs en dat hij alleen in uitzonderlijke omstandigheden iets tegen de pijn zou genomen hebben. Dries stond voor fun. Hij was een vrolijke, gelukkige jongen die met volle teugen van het leven genoot en dat ook wist over te brengen op zijn familie en vrienden. Hij was smoorverliefd op Stien, heel bezorgd om zijn zusje, hij was de oogappel van zijn mama, graag gezien door zijn collega’s en hij haalde enorm veel voldoening uit zijn ruime vriendenkring en zijn hobby als gitarist bij ‘The Cover Up’. Dries had écht geen extra kicks nodig.”