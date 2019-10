Zware terreinwagen boort zich in bijgebouw na botsing op Steenweg Asse Tom Vierendeels

21 oktober 2019

15u29 2 Herne Bij een spectaculair ongeval op het kruispunt ‘Vier Armen’ in Herfelingen zijn maandagochtend twee gewonden gevallen. Na een botsing op het kruispunt boorde een Dodge Ram zich in een bergruimte van frituur 4 Armen.

Het ongeval gebeurde kort na 9 uur op het kruispunt van de Steenweg Asse met de Barakkenbergstraat. De bestuurster van de Dodge Ram reed op de steenweg in de richting van Edingen, toen ze verrast werd door een Toyota Auris. Onderzoek zal moeten uitwijzen van waar hij precies kwam, maar hij zou wel het rijvak richting Edingen hebben gekruist. De bestuurder van de zware terreinwagen probeerde nog uit te wijken, maar een botsing was onvermijdelijk. De Dodge ging vervolgens rechtdoor en boorde zich in een bijgebouw van de frituur aan het kruispunt.

Beide bestuurders werden voor controle en verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis, maar ze zouden geen al te zware verwondingen hebben opgelopen. De beschadigde bergruimte werd door de brandweerzone Vlaams-Brabant West gestut.