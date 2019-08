Zware brand bij tuinbouwbedrijf Van Sinay: metershoge rookpluim boven Herne Tom Vierendeels

31 augustus 2019

16u26 150 Herne Deze namiddag is er een zware brand uitgebroken in een loods van tuinbouwbedrijf Van Sinay langs de Assesteenweg in Herne.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet geweten. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. Burgemeester Kris Poelaert vraagt intussen om ramen en deuren dicht te houden in de omgeving van Kokejane. De zwarte rookpluim is kilometers ver te zien. Het is ook nog niet zeker of er slachtoffers zijn gevallen. Opvallend: zaakvoerder Luc Van Sinay verscheen vorige week nog in het nieuws met een burenruzie. De gemeente Herne vond dat zijn oldtimertractoren uit het straatbeeld moesten verdwijnen. Later meer.