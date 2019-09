Zware brand bij land- en tuinbouwmachines Van Sinay: asbestvervuiling blijkt beperkt te zijn Tom Vierendeels

31 augustus 2019

16u26 392 Herne Een allesverwoestende brand heeft zich zaterdagnamiddag meester gemaakt over de loodsen van land- en tuinbouwmachines Van Sinay in Herne. De rookpluim was tot twintig kilometer ver te zien. Een dertigtal mensen werd geëvacueerd. De asbestvervuiling waarvan sprake was zou beperkt gebleven zijn.

De brand brak ‘s namiddags kort na 15.30 uur uit. Op dat moment was de zaak langs de Steenweg Asse gesloten en zou er ook niemand meer aanwezig geweest. Uitbater Luc Van Sinay ontdekte naar verluidt de brand wel zelf. Ondanks pogingen om de brand zelf te blussen (waarbij een tiental brandblussers werd leeggespoten red.) grepen de vlammen razendsnel om zich heen terwijl de ontploffingen elkaar opvolgden. “Ik was in de tuin toen ik opgeschrikt werd door een immens luid knal”, zegt Robin Verbruggen die schuin achter Van Sinay woont. “Toen ik opkeek sloegen de vlammen aan zowel de voor- als achterkant uit het gebouw. Het ging razendsnel. Toen ik het noodnummer belde kreeg ik te horen dat de hulpdiensten al verwittigd waren. Ik voelde zo de hitte tot bij mij en alle omwonden vreesden door die gigantische omvang voor een overslag.”

De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse en riep kort nadat de eerste ploegen vertrokken al onmiddellijk versterking op. Ook zij konden de rookpluim vrijwel onmiddellijk zien bij het uitrukken. De hulpdiensten probeerden vooral een overslag te vermijden. De showroom aan de straatkant en de grote werkplaats daarachter gingen compleet verloren. Ook een woning aan de straatkant liep aanzienlijke schade op.

Gewonden

Door de hevige rookontwikkeling werd ook een dertigtal personen geëvacueerd. “Het grootste deel kon zelf ergens terecht”, zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). “Drie personen hebben we wel opgevangen in de gemeentelijke sporthal. De bewoonster van het door brand getroffen huis kan intussen ook terecht bij een vrijwilligster. Niemand diende afgevoerd te worden naar het ziekenhuis. Drie brandweermannen werden wel onwel door de hitte en zij kregen ter plaatse de nodige zorgen toegediend.”

Asbestvervuiling

Het gemeentelijk rampenplan bleef ook tot middernacht van kracht door onder meer de vrijgekomen asbest. Het volledige dak bestond immers uit asbestplaten. “Een firma is zondag ter plaatse gekomen om de vervuiling in kaar te brengen”, weet Poelaert. “De grootste vervuiling is te vinden in een straal van vijftig meter rond de firma. Een geringe hoeveelheid asbest werd in een straat van honderd meter aangetroffen. Een firma wordt aangesteld om zowel de straat als de omliggende tuinen te reinigen.” De rijbaan was zondagmiddag nog altijd afgesloten. Men hoopt die sowieso voor de ochtendspits van maandag te kunnen heropenen

Branddeskundige

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog geen duidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige ter plaatse, maar voorlopig kon het parket nog niet communiceren. Van Sinay kwam de afgelopen dagen nog in het nieuws nadat hij te horen had gekregen dat hij zijn collectie oldtimertractoren moest verwijderen na de klacht van een buur. Bij die buur werd afgelopen week ook al het woord ‘pester’ op de garagepoort gespoten met verf. “De geruchtenmolen op sociale media is dan ook goed op gang gekomen”, besluit Poelaert. “Maar voorlopig is er geen enkele aanwijzing dat het al dan niet om kwaad opzet gaat. Ik wil daarom dan ook iedereen aanmanen om de kalmte te bewaren.”