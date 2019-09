Zeventiger in levensgevaar na aanrijding op elektrische fiets Tom Vierendeels

19u21 2 Herne Op de Steenweg Asse in Herne raakte maandagnamiddag een fietsster zwaargewond bij een aanrijding. De steenweg bleef door het ongeval enkele uren volledig versperd.

De vrouw van ongeveer 75 reed reed volgens de eerste berichten op een elektrische fiets. De aanrijding gebeurde rond 16.45 uur op het traject tussen de kruispunten met de Terlindenstraat en de Waardestraat. Het slachtoffer werd aangereden door een Mini en diende ter plaatse gereanimeerd te worden. Een ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse. De vrouw werd vervolgens in zeer kritieke toestand overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Het is niet duidelijk hoe de toestand daar verder evolueerde.

Het parket Halle-Vilvoorde stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.