Zes Pajotse gemeenten krijgen Mobipunt Amber Gys

12 maart 2020

19u41 14 Herne De gemeenten Herne en Pepingen werken nu allebei aan de opstart van een Mobipunt. Zo’n project krijgt vorm met behulp van subsidies vanuit Pajottenland+. In totaal zijn zes Pajotse gemeenten aan het nadenken over zo’n Mobipunt.

Een Mobipunt is een plaats waar verschillende vervoersmiddelen zoals de trein, bus en fiets samenkomen om het overstappen naar makkelijker en vlotter te doen verlopen. Herne besliste zo om de stationsomgeving opnieuw in te richten. De gemeente Herne roept daarom alle burgers op om mee te denken over dit project. Op zondag 22 maart om 10u wordt iedereen uitgenodigd aan het station om alle ideeën te bundelen.

In totaal willen zes Pajotse gemeenten dergelijk project uitwerken waaronder Lennik, Galmaarden, Gooik, Roosdaal, Pepingen en Herne. Zij lanceerden ‘Pajotse Mobipunten: sociaal en levendig’ waarbij ze samen met Klimaatpunt Pajottenland en Zennevallei, vormingsorganisatie Archeduc, Innovatiesteunpunt, Autodelen.net en Infopunt Publieke ruimte kunnen nadenken over de vorming van een Mobipunt in de gemeenten.