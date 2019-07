Werkzaamheden in Scheibeekstraat gaan volgende fase in: kruispunt afgesloten voor alle verkeer Michiel Elinckx

09u49 0 Herne Op maandag 8 juli start een nieuwe fase van de werken aan de Scheibeekstraat.

In deze fase wordt het kruispunt van de Scheibeekstraat, Leenstraat en Kapellestraat afgesloten. Van maandag 8 juli tot vrijdag 12 juli zal er geen verkeer over het kruispunt mogen. De omleiding voor doorgaand verkeer blijft behouden. Plaatselijk verkeer kan het lokaal bedrijventerrein bereiken via de Ninoofsesteenweg, maar niet via de de Ekkelenbergstraat. De Kapellestraat is enkel bereikbaar via het kruispunt met de Ninoofsesteenweg.

Kruispunt open

Van zaterdag 13 juli tot maandag 5 augustus wordt het kruispunt opnieuw opengesteld voor alle plaatselijk verkeer. Nadien, van dinsdag 6 augustus tot vrijdag 23 augustus, wordt het kruispunt opnieuw afgesloten. In het kader deze werken zal lijnbus 160 vanaf 8 juli tot het einde van de werken niet alle bushaltes bedienen. Er worden vervanghaltes voorzien.